Держархів Луганщини оцифрував понад 8 тисяч одиниць зберігання

Державний архів Луганської області оцифрував 8468 одиниць зберігання та виготовив 168 668 електронних копій і 420 архівних описів. Результати роботи представили на засіданні колегії установи, до якого долучилася заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

Учасники обговорили збереження документів Національного архівного фонду в умовах війни, їх перевірку після переміщення та роботу з релокованими установами.

Перевірили майже 20 тисяч одиниць зберігання

За даними, озвученими на засіданні, станом на 1 жовтня 2026 року Держархів обліковує 280 архівних фондів, які налічують 25 806 одиниць зберігання.

Через переміщення документів Національного архівного фонду фахівці провели позапланову перевірку їх наявності та стану. Вона охопила 221 архівний фонд — загалом 19 732 одиниці зберігання.

Упродовж року архівісти також підготували та представили 12 онлайн-виставок документів і дев’ять банерних виставок.

Збирають свідчення про війну на Луганщині

У межах проєкту «Луганщина у полум’ї повномасштабної війни» Держархів зібрав 164 документальні свідчення, 574 фотокартки та 83 відео.

Окремо на колегії розглянули роботу з юридичними особами. До відповідних списків внесено 1069 установ. Вони охоплюють організації, які передають або не передають документи до архівних установ області, а також ті, у діяльності яких не утворюються документи Національного архівного фонду.

Серед джерел формування фонду — 236 релокованих юридичних осіб. З них 101 установа вже опрацювала документи за 2022–2024 роки.

👉 Також нагадаємо, що у вересні з бюджету Старобільської громади на матеріальну підтримку мешканців спрямували 1 млн 445 тис. грн. Кошти передбачили для військовослужбовців та їхніх родин, дітей, а також людини, яка перебувала в полоні.