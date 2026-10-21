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У Слов’янську завершили розбір завалів після авіаудару: загинули дев’ятеро людей

Денис Молотов
Денис Молотов
У Слов’янську завершили розбір завалів після авіаудару: загинули дев’ятеро людей 07
Фото: наслідки російського авіаудару по Слов'янську, Донеччина / ДСНС України

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по житлових будинках Слов’янська 17 жовтня зросла до дев’яти. Після п’яти днів аварійно-рятувальних робіт розбір завалів двох п’ятиповерхівок завершили.

Про це 21 жовтня повідомили ДСНС та начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях. За його словами, з-під завалів дістали тіла ще трьох жінок віком 52, 77 та 55 років.

📢 «На даний час деблоковані усі загиблі. Їхня загальна кількість сягнула 9 людей», – написав він.

Поранень зазнали щонайменше 12 людей: таку кількість повідомляє «Інтерфакс-Україна», тоді як Суспільне з посиланням на попередні дані міської адміністрації наводить цифру 13.

З-під завалів двох будинків дістали сімох загиблих

За повідомленням ДСНС, під час аварійно-рятувальних робіт із-під конструкцій однієї п’ятиповерхівки вилучили тіла чотирьох людей, серед яких — співробітник служби. З-під завалів іншого будинку дістали ще трьох загиблих.

Таким чином, сім тіл, про які звітують рятувальники, — це загиблі, знайдені під час розбору завалів двох будинків. Загальна кількість жертв авіаудару, за уточненими даними МВА, становить дев’ять людей.

Роботи тривали під загрозою повторних авіаударів та атак безпілотників. Їх ускладнювали масштабні руйнування й велика кількість будівельних конструкцій. Загалом рятувальники розібрали понад 200 тонн уламків.

Наступна атака: дрон поранив водія автомобіля

Окремо Лях повідомив про наслідки російських атак 20 жовтня. Унаслідок влучання безпілотника в автомобіль тяжких поранень зазнав 47-річний чоловік. Також були пошкоджені приватні будинки та автівки.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські війська атакували житловий масив Слов’янська авіабомбами ФАБ-250. Перші повідомлення містили дані про одного загиблого та десятьох поранених. Надалі кількість жертв уточнювали в міру проведення пошукових робіт.

👉 Також стало відомо, що у вівторок, 20 жовтня, під час російської атаки в Києві зафіксували влучання безпілотника та уламків у медичні заклади Солом’янського й Голосіївського районів. У Голосіївському районі постраждали двоє людей — медики надали їм допомогу на місці.

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