В Уряді пояснили перегляд правил бронювання

Уряд переглядає правила бронювання військовозобов’язаних через потребу Сил оборони в поповненні підрозділів і ротації військових. Ще однією причиною прем’єр-міністр Сергій Корецький назвав стрімке збільшення кількості бронювань та відстрочок. Про це він заявив в інтерв’ю BBC News Україна, оприлюдненому 19 жовтня.

Прем’єр заперечив, що перегляд критеріїв нібито зупинили через суспільний резонанс або політичні скандали.

📢 «Це повністю не відповідає дійсності. Це – маніпуляції. Дуже зручно хайпувати і бути великим борцем “за все хороше, проти всього поганого”. Нема ніякої політики. Є виживання країни», — заявив він.

Чому уряд хоче змінити правила

За словами Корецького, Генеральний штаб потребує людей для заміни військовослужбовців, які роками перебувають на фронті, та поповнення підрозділів після втрат.

Прем’єр зазначив, що протягом останніх шести-восьми місяців кількість оформлених бронювань і відстрочок збільшується на десятки тисяч щомісяця. За його оцінкою, за збереження такої динаміки «скоро будуть заброньовані абсолютно всі».

Порівнюючи кількість людей поза військом із чисельністю тих, хто служить, Корецький згадав не лише заброньованих та громадян із відстрочками, а й тих, хто переховується від мобілізації. Саме сукупність цих категорій, за його словами, суттєво перевищує кількість військовослужбовців.

Уряд має намір обмежити зловживання, коли статус критично важливого підприємства використовують для бронювання людей, не пов’язаних із дійсно критичною роботою.

📢 «Потрібно мінімізувати ці зловживання. Саме це і є єдиним питанням, і я дуже сподіваюся, що за цей тиждень ми все відшліфуємо», — сказав Корецький.

Намір завершити доопрацювання змін цього тижня також підтверджено в повідомленні Урядового порталу.

Що відомо про рішення та заперечення депутатів

Раніше прем’єр запевняв, що для підприємств, які справді є критично важливими для оборонної промисловості та енергетики, радикальних змін не планують. Водночас ці заяви описують підхід уряду до доопрацювання системи, а не остаточний перелік нових правил.

13 жовтня Кабмін ухвалив постанову «Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час». Після цього група депутатів із різних фракцій виступила проти створення Координаційного центру з організації бронювання.

16 жовтня у Верховній Раді також зареєстрували проєкт постанови №16160 про перегляд урядового рішення щодо обмеження можливостей бронювання працівників критично важливими підприємствами. За карткою документа на сайті парламенту, проєкт передали на розгляд керівництву Верховної Ради.