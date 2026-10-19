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Старобільська громада спрямувала майже 1,5 млн грн на допомогу мешканцям у вересні

Денис Молотов
Денис Молотов
Старобільська громада спрямувала майже 1,5 млн грн на допомогу мешканцям у вересні
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 19.10.2026

У вересні з бюджету Старобільської громади на матеріальну підтримку мешканців спрямували 1 млн 445 тис. грн. Кошти передбачили для військовослужбовців та їхніх родин, дітей, а також людини, яка перебувала в полоні.

Найбільша частина допомоги припала на виплати до Дня захисників і захисниць України. У межах місцевої програми соціальної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей 104 мешканці громади отримали по 10 тис. грн. Загалом на цю одноразову допомогу витратили 1 млн 40 тис. грн. Кількість отримувачів і суму також підтверджує Луганська ОВА.

Допомога військовим, дітям і людині, яка пережила полон
Старобільська громада спрямувала майже 1,5 млн грн на допомогу мешканцям у вересні 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Ще 22 захисники зі Старобільської громади, які продовжують військову службу та звернулися по відповідну підтримку, у вересні одержали по 15 тис. грн. На ці виплати з місцевого бюджету спрямували 330 тис. грн.

До Дня знань матеріальну допомогу отримали 13 дітей громади. Кожній дитині виплатили по 5 тис. грн — загалом 65 тис. грн.

Окремо одній людині призначили 10 тис. грн у межах місцевої програми підтримки осіб, які перебували в полоні.

За інформацією Луганської ОВА, у громаді діють програми підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин на 2026–2027 роки. Станом на повідомлення адміністрації від 15 жовтня, від початку року за цими напрямами з місцевого бюджету вже виплатили 4 млн 310 тис. грн.

👉 Також нагадаємо, що Луганська обласна державна адміністрація опрацьовує партнерство з громадською спілкою «Асоціація прифронтових лікарень».

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