Штурм та захоплення собору у Черкасах: жорстокі бійки вірян

У Черкасах на території Свято-Михайлівського собору виникла сутичка, яка переросла у завзяту бійку між прихожанами Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та прихильниками Православної церкви України (ПЦУ). Про інцидент повідомив Центр черкаських медіа, ТСН, Суспільне, Irta-Fax та низка новинних видань та ресурсів у четвер, 17 жовтня.

Як зазначено, цього дня військовий капелан Володимир Рідний оголосив про те, що Свято-Михайлівський собор разом із громадою переходить під юрисдикцію ПЦУ, хоча священнослужителі не підтримали цей крок. За його словами, собор стане гарнізонним храмом, відкритим для всіх українських військових.

Коли прихожани прибули до собору для молитви, на території їх зустріла група вірян УПЦ МП, налаштованих вороже. Вони застосували сльозогінний газ, щоб отримати доступ до території храму, після чого між сторонами почався конфлікт із застосуванням силових методів.

Наразі на місці працюють правоохоронці та медичні працівники.

📢 «У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору працює слідчо-оперативна група Черкаського районного Управління поліції, поліцейські груп комунікації та патрульні. Наразі повні обставини з’ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту», – заявила речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк.

Тим часом віряни УПЦ МП разом із митрополитом Феодосієм зачинилися у храмі, відмовляючись впускати когось всередину.

За даними «Суспільного», на місці вже перебувають поліція та медики, до яких вже звернулись перші потерплі громадяни.

Сутички на території храму тривають. Тим часом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян прийти та «висловити думку стосовно існування московської церкви у місті». Про це повідомляє ТСН у своєму Телеграм-каналі.

👉За даними деяких ЗМІ, відбулось безпринципне захоплення храму зі штурмом прибічниками Московського Патріархату.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила клірика Вінницької єпархії УПЦ МП, який публічно схвалював дії окупантів та чекав на їхній прихід до Вінницької області. Також стало відомо, що нещодавно СБУ проводила обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві.