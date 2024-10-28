Шпигунські пристрасті: з України видворили китайського вченого

Співробітники міграційної поліції України видворили з країни громадянина Китаю, який під прикриттям ведення науково-технічної співпраці між державами займався розвідувальною діяльністю. Про це повідомили в Національній поліції в понеділок, 28 жовтня.

Зазначається, що йдеться про 48-річного іноземного вченого, який має ступінь доктора технічних наук і до прибуття в Україну працював у китайській воєнній промисловій корпорації, яка спеціалізується на виробництві зброї, а також у науково-дослідному інституті сучасної хімії.

Цей громадянин прибув до України на початку 2017 року й спробував залучити місцевих вчених до співпраці в Дніпропетровській області. Служба безпеки України затримала його під час спроби купівлі таємних документів з розробками в ракетно-космічній галузі.

Суд визнав іноземця винним у скоєнні злочину, передбаченого за статтею у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 ККУ) та засудив його до позбавлення волі. Спочатку він відбував покарання в колоніях Дніпропетровської області, а пізніше — у Запорізькій.

28 жовтня шпигуна звільнили з виправного закладу, після чого, на підставі прийнятого рішення про видворення за межі України його зустріли співробітники міграційної поліції Запорізької області.

Міграційна поліція Запорізької області разом із представниками СБУ та ДМС супроводили його до пункту пропуску Маяки-Удобне-Паланка в Одеській області. Там його передали прикордонникам, які видворили шпигуна шляхом депортації до Китаю.

На найближчі п’ять років громадянину Китаю заборонено в’їзд до України.

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