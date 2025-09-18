Четвер, 18 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

Денис Молотов
Денис Молотов
ШІ Google DeepMind здійснив «історичний прорив»

Британська компанія Google DeepMind представила нову версію моделі штучного інтелекту Gemini 2.5. Вона впоралася із завданням, що довгий час залишалося нерозв’язним для найкращих програмістів світу.

Як повідомляє The Guardian, у компанії назвали цю подію «історичним проривом», порівнявши її з перемогою комп’ютера Deep Blue над Гаррі Каспаровим у шахах у 1997 році та виграшем штучного інтелекту проти чемпіона з Ґо у 2016 році.

За даними видання, Gemini 2.5 стала першою ШІ-моделлю, якій вдалося завоювати золоту медаль на міжнародному змаганні з програмування. Воно пройшло на початку вересня в Азербайджані.

Унікальність полягала в тому, що завдання з оптимізації розподілу та транспортування рідини через мережу трубопроводів до низки взаємопов’язаних резервуарів виявилося надто складним для жодної з людських команд, включно з учасниками з провідних університетів Китаю, Японії та росії.

Модель Gemini 2.5 продемонструвала здатність знаходити рішення в межах, які недосяжні для людей. Для обчислення нескінченної кількості можливих варіантів їй знадобилося менше ніж пів години. При цьому інженери Google DeepMind назвали результат «значним проривом у вирішенні абстрактних задач».

Попри успіх, штучний інтелект не впорався з двома із дванадцяти завдань. Втім, його продуктивність виявилася настільки високою, що у підсумку він посів друге місце серед 139 найсильніших програмістів світу.

У Google підкреслили, що такий результат знаменує «історичний момент на шляху до ЗШІ», тобто до створення загального штучного інтелекту, здатного вирішувати широке коло завдань на рівні людини.

☝️ Варто зазначити, що цього року кілька технологічних гігантів зробили гучні заяви у сфері штучного інтелекту. Microsoft презентувала прототип автономного ШІ-агента Project Ire, який може самостійно аналізувати програмне забезпечення та визначати його безпечність. Водночас Meta анонсувала масштабні інвестиції у створення власного «суперінтелекту», обсяг яких сягатиме сотень мільярдів доларів.

Прорив Gemini 2.5 став ще одним свідченням того, що розвиток штучного інтелекту переходить у нову фазу, де машини вже здатні конкурувати з найкращими людськими умами на глобальному рівні.

☝️ Також нагадаємо, що Apple розробляє новий інструмент штучного інтелекту, здатний відповідати на інтернет-запити користувачів – аналогічно до ChatGPT.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Білорусь та росія відпрацьовують сценарії війни проти Європи

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Більшість поляків вважають Україну винною у зальоті дронів на свою територію — опитування

СТОПФЕЙК

Зеленський: Україна більше не відправляє солдатів за кордон на навчання

ВЛАДА

Melovin потрапив до психіатричної лікарні в Харкові

СУСПІЛЬСТВО

У Лисичанській громаді понад 600 дітей пройшли оздоровлення та літній відпочинок

ЛУГАНЩИНА

ЗСУ затопили трубопровід, яким росіяни лізли під Куп’янськом

ВІЙНА

Понад третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Перевдягненого путіна помітили на навчаннях «Захід-2025»

ПОДІЇ

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Ворожий удар по Білозерці забрав життя місцевого жителя

ВІЙНА

Авіація рф атакувала Інгулець: поранені четверо жінок

ВІЙНА

Президент Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва

ВАЖЛИВО

ВПО та працівники Кремінської МВА пройшли тренінг з безпеки

ЛУГАНЩИНА

росіян немає в Куп’янську, бої точаться на околицях – начальник МВА

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"