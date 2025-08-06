Середа, 6 Серпня, 2025
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Apple може впровадити власну пошукову систему на основі ШІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Apple може впровадити власну пошукову систему на основі ШІ

Apple розробляє новий інструмент штучного інтелекту, здатний відповідати на інтернет-запити користувачів – аналогічно до ChatGPT. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, проєкт має внутрішню назву Answers і потенційно може бути впроваджений як окремий застосунок або ж функція вбудованого пошуку в таких сервісах, як Siri, Safari чи інші продукти компанії.

☝️ Під час презентації системи Apple Intelligence, компанія запевняла, що не має наміру запускати власного чат-бота. Натомість вона уклала партнерство з OpenAI і вже інтегрувала ChatGPT у Siri. Утім, зважаючи на зростаючу популярність чат-ботів та використання ChatGPT як альтернативи пошуку, Apple все ж вирішила підготувати власну відповідь на ці тенденції.

📉 Водночас Apple раніше не займалася розробкою власних пошукових систем. Навпаки — компанія щорічно отримує близько $19 мільярдів за збереження Google як пошуковика за замовчуванням на своїх пристроях.

⚖️ Проте ситуація може змінитися. Apple вже публічно визнавала, що системи на основі ШІ здатні витіснити класичні пошуковики. Також зростає ризик змін умов співпраці з Google — через антимонопольну справу, яку ініціювало Міністерство юстиції США. В її рамках Google можуть зобов’язати переглянути контракт з Apple щодо пошукових сервісів.

👉 Також нагадаємо, що компанія OpenAI представила новий режим у чат-боті ChatGPT, спеціально розроблений для навчання.

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