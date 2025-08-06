Apple може впровадити власну пошукову систему на основі ШІ

Apple розробляє новий інструмент штучного інтелекту, здатний відповідати на інтернет-запити користувачів – аналогічно до ChatGPT. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, проєкт має внутрішню назву Answers і потенційно може бути впроваджений як окремий застосунок або ж функція вбудованого пошуку в таких сервісах, як Siri, Safari чи інші продукти компанії.

☝️ Під час презентації системи Apple Intelligence, компанія запевняла, що не має наміру запускати власного чат-бота. Натомість вона уклала партнерство з OpenAI і вже інтегрувала ChatGPT у Siri. Утім, зважаючи на зростаючу популярність чат-ботів та використання ChatGPT як альтернативи пошуку, Apple все ж вирішила підготувати власну відповідь на ці тенденції.

📉 Водночас Apple раніше не займалася розробкою власних пошукових систем. Навпаки — компанія щорічно отримує близько $19 мільярдів за збереження Google як пошуковика за замовчуванням на своїх пристроях.

⚖️ Проте ситуація може змінитися. Apple вже публічно визнавала, що системи на основі ШІ здатні витіснити класичні пошуковики. Також зростає ризик змін умов співпраці з Google — через антимонопольну справу, яку ініціювало Міністерство юстиції США. В її рамках Google можуть зобов’язати переглянути контракт з Apple щодо пошукових сервісів.

👉 Також нагадаємо, що компанія OpenAI представила новий режим у чат-боті ChatGPT, спеціально розроблений для навчання.