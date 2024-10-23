Ще один План підготує Зеленський до кінця року – ЗМІ

Шостий президент України Володимир Зеленський готує ще один план для підтримки України в умовах війни. Як повідомляє ВВС Україна, він доручив відповідним органам влади розробити пропозиції для створення так званого «внутрішнього плану дій». Це повинно допомогти країні витримати випробування війни та вистояти. Ця ініціатива не стане альтернативою вже існуючого «Плану перемоги».

Згідно з інформацією від кількох провладних джерел, документ охоплюватиме внутрішні рішення у ключових сферах. В таких як: оборонно-промисловий комплекс, економіка, соціальна політика та інші важливі галузі.

На відміну від «Плану перемоги», який спрямований на співпрацю із західними партнерами, ще один План визначатиме дії, що має виконати сама Україна.

📢 «Президент вже дав доручення стосовно розробки цього плану. Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни», – повідомило джерело з команди Зеленського.

Документ планують завершити та презентувати громадськості до кінця року.

☝️ Нагадаємо, що у вересні Володимир Зеленський презентував у США «План перемоги», який передбачає кроки для залучення підтримки від західних партнерів у війні проти росії.

📌 Також пізніше цей план був представлений у Верховній Раді та європейським лідерам. Він складається з п’яти основних пунктів, а також трьох секретних додатків. На цей момент продовжуються консультації щодо деталей «Плану перемоги» із закордонними партнерами.

📌 17 жовтня Зеленський пояснив, чому в його плані містяться пропозиції, які раніше не були підтримані деякими партнерами, зазначивши, що «деяких партнерів необхідно рухати вперед».