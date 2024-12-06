«ША, я у вас тут запрошений експерт!»: Коваленко пояснив свою поведінку

Військовий «експерт» Олександр Коваленко прокоментував резонансну ситуацію, що сталася в ефірі телеканалу «Київ24». Інцидент, під час якого він емоційно відреагував на діалог з ведучою та спробував її перебити словами «ША, я у вас тут запрошений експерт!», викликав широку реакцію у медіаспільноті. У своєму зверненні на YouTube-каналі «УСІ Online» Коваленко наголосив на важливості неупередженості журналістів.

📢 «Ведуча мене не зрозуміла, висловлювала свою точку зору і не давала можливості привести приклад і пояснити, що я маю на увазі. Як на мене, потрібно повністю давати право слова, особливо якщо ви запрошуєте людину до етеру. А не перебивати і нав’язувати свою точку зору, яка особисто мене як людину, яка розуміється на військовій справі, взагалі не цікавить, коли говорять якісь, вибачаюсь, дурощі. Журналіст не повинен нав’язувати свою думку, якщо в чомусь не розуміється», – заявив Коваленко.

Олександр Коваленко підкреслив, що більше не співпрацюватиме з телеканалом «Київ», хоча визнав професійність деяких ведучих. «Недолугою» він також назвав реакцію журналістів, які після конфлікту відмовилися з ним спілкуватися.

Нагадаємо, 3 грудня під час прямого ефіру телеканалу «Київ» ведуча Ірина Король перервала експерта під час його відповіді на питання, що стосувалося мобілізаційного ресурсу України та втрат на фронті. Реакція Коваленка була гострою:

📢 «Шаааа! Я у вас тут запрошений експерт!.. Експерт в етері!… Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які вам будуть розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети».

Реакція медіаспільноти

Наступного дня понад пів сотні українських журналістів підписали відкритий лист із засудженням поведінки Коваленка, наголошуючи на неприпустимості таких висловлювань у публічному просторі.