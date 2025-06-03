СБУ втретє вдарила по Кримському мосту: операцію провели під водою

Служба безпеки України повідомила про третій успішний удар по Кримському мосту — цього разу з-під води. Він «фактично» перебуває в аварійному стані. Про це 3 червня повідомила пресслужба СБУ.

📢 «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» — зазначено в офіційній заяві пресслужби, оприлюдненій 3 червня.

💥 У СБУ повідомили, що внаслідок підриву підводних опор на рівні дна об’єкт зазнав значних ушкоджень:

📢 «1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані».

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував подію так:

📢 «Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою».

У відомстві підкреслили, що Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

В СБУ наголосили на законності обраної цілі:

📢 «Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», — резюмував генерал-лейтенант.

📚 Раніше Кримський міст уже двічі зазнавав ударів:

8 жовтня 2022 року — після вибуху вантажівки,

— після вибуху вантажівки, 17 липня 2023 року — внаслідок підриву з використанням морських дронів.

☝️ Також нагадаємо, що в неділю, 1 червня, Служба безпеки України завдала одночасних ударів по чотирьох російських військових аеродромах.