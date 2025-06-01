Удари СБУ по аеродромах рф: горять десятки літаків

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України завдала одночасних ударів по чотирьох російських військових аеродромах. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела у силових структурах.

📢 «Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах Белая, Дягілєво, Оленья та Іваново. Завдяки Малюку (главі СБУ. — ред.) і його команді у рф тепер зрозуміли справжнє значення слова “демілітаризація”», — написав Цаплієнко.

Атака стала частиною масштабної спецоперації СБУ, спрямованої на знищення стратегічної авіації рф, яка щодня бомбить українські міста. За даними з відкритих джерел, вже уражено понад 40 ворожих літаків. Зокрема — на аеродромі Белая, розташованому за 80 км від Іркутська.

📌 На базі «Белая» дислокуються 444-й і 200-й гвардійські бомбардувальні авіаполки, озброєні літаками Ту-22М3, а також 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья, що використовує Ан-12 і Ан-30.

🛻 Водночас російські медіа публікують повідомлення, згідно з якими атаки здійснювалися з дронів, запущених із фур, зафіксованих на відео очевидцями. Після запуску дронів самі фури спалахують — ймовірно, щоб знищити сліди обладнання.

🔥 Вибухи зафіксовані також на авіабазах Дягілєво (Рязанська область), Оленья (Мурманська область) та Іваново (Центральна частина рф) — усі вони є ключовими пунктами базування далекої авіації рф.

📌 Нагадаємо, тієї ж ночі росія здійснила наймасштабнішу атаку на Україну за весь час повномасштабної війни — використано 479 повітряних засобів, зокрема ударні дрони та ракети. Українські ППО знищили 210 безпілотників і три крилаті ракети, ще 172 БпЛА втрачено або заглушено.