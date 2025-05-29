Рубіо закликав рф до добросовісного діалогу з Україною — Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо 28 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, під час якої закликав росію до добросовісного діалогу з Україною. Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

📢 «Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху для припинення цієї війни», — зазначила Брюс.

За її словами, Рубіо також привітав обмін полоненими «1000 на 1000» між Україною та росією, який відбувся напередодні. Представники США назвали цей крок «важливим жестом гуманітарної волі з обох сторін».

☝️ Під час розмови обговорювалося також проведення нового раунду мирних переговорів між Києвом і москвою. Як уточнив лавров, москва запропонувала провести чергову зустріч 2 червня у Стамбулі.

📌 Ця ініціатива, за словами російського дипломата, була передана українській стороні, однак реакції з боку Києва поки не надходило. Подробиці можливих тем обговорення не розголошуються.

👉 Також нагадаємо, що американський підприємець і мільярдер Ілон Маск оголосив про свою відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE).

Відомо, що Маск подав у відставку наступного дня після того, як публічно розкритикував законопроєкт про скорочення держвидатків. Його запропонувала адміністрація Трампа та підтримала Палата представників США. У своїх останніх публічних заявах Маск підкреслив, що має намір зосередитись на власному бізнесі, зокрема компаніях Tesla та SpaceX.