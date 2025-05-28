Ілон Маск не підтримав «великий гарний законопроєкт» Трампа

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск виступив із публічною критикою податкового законопроєкту Дональда Трампа, який нещодавно був ухвалений Палатою представників США. Про це повідомляє Financial Times.

📢 «Розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету… і підриває роботу, яку робить команда DOGE», – заявив Маск.

За словами керівника DOGE, документ, який нині готують до розгляду в Сенаті, прямо суперечить курсу на скорочення державних витрат, якого дотримується його відомство.

🧾 Президент Дональд Трамп назвав законопроєкт «великим гарним законопроєктом» і додав, що це «можливо, найзначніший законодавчий акт, який коли-небудь буде підписано в історії нашої країни!».

Однак, попри зменшення деяких соціальних витрат, експерти попереджають, що документ призведе до зростання державного боргу США більш ніж на $3,3 трлн упродовж наступних десяти років.

Маск, який неодноразово попереджав про ризик державного банкрутства США, якщо не скорочувати дефіцит, знову нагадав про це:

📢 «Я думаю, що законопроєкт може бути великим, або він може бути красивим. Але я не знаю, чи може він бути і тим, і іншим. Моя особиста думка».

🔇 Видання також звертає увагу, що останнім часом Маск майже зник із публічного простору. Його ім’я, яке раніше лунало на кожному брифінгу Білого дому, зараз згадується вкрай рідко.

☝️ Також нагадаємо, що виборці зі штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали судовий позов проти політичного комітету Ілона Маска. Його звинувачують у невиконанні публічних зобов’язань щодо виплат.