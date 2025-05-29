Ілон Маск залишив урядову посаду в команді Трампа

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск оголосив про свою відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США (DOGE). Про це він написав у четвер, 29 травня, на платформі X (колишній Twitter).

📢 «Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду», — заявив Маск.

✔️ Відставку підтвердили і в адміністрації. За інформацією Associated Press, представник Білого дому офіційно підтвердив завершення повноважень бізнесмена в урядовій структурі.

Відомо, що Маск подав у відставку наступного дня після того, як публічно розкритикував законопроєкт про скорочення держвидатків, запропонований адміністрацією Трампа і підтриманий Палатою представників США.

Спочатку Ілон Маск планував скоротити витрати федерального бюджету на 2 трильйони доларів. Однак згодом, мету кілька разів переглядали: спочатку до 1 трлн, потім — до 150 млрд доларів. Підприємець не приховував свого розчарування опором ініціативам з боку інших членів адміністрації та численними конфліктами щодо реформування структури урядових установ.

У своїх останніх публічних заявах Маск підкреслив, що має намір зосередитись на власному бізнесі, зокрема компаніях Tesla та SpaceX.

📉 Водночас, як зазначають американські ЗМІ, останнім часом мільярдер практично зник із публічного простору. Ім’я Ілона Маска, яке раніше регулярно згадувалося на брифінгах Білого дому, нині практично не фігурує у публічних заявах адміністрації.