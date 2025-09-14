Неділя, 14 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Рубіо сумнівно висловився про російські дрони на Польщу

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіо сумнівно висловився про російські дрони на Польщу

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що немає чітких доказів, які б підтверджували, що Польща стала об’єктом навмисної атаки російських безпілотників. За його словами, вторгнення дронів у повітряний простір союзної країни НАТО відбулося 10 вересня, однак остаточних висновків робити зарано.

📢 «Без сумніву, дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу», — заявив Рубіо журналістам перед відльотом до Ізраїлю та Великої Британії, цитує Reuters.

Він наголосив, що сам факт проникнення у повітряний простір союзної країни є неприпустимим.

📢 «Це неприйнятно і становить собою серйозний ризик», — підкреслив держсекретар США.

Разом із тим, Рубіо зазначив, що доведення навмисності дій росії може суттєво загострити міжнародну ситуацію.

📢 «Щоб зробити остаточні висновки, нам потрібно детально розглянути всі факти та провести консультації з нашими союзниками», — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час чергової атаки росії на Україну її безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що цей інцидент міг мати «випадковий характер». У свою чергу, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче спростував припущення про причетність України, назвавши їх маніпуляціями та дезінформацією.

Також відомо, що польська влада посилила захист повітряного простору на кордоні з Україною через загрозу повторних атак російських дронів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

195 бойових зіткнень: ворог бив ракетами, бомбами і артилерією – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Українських школярів «карають за російську мову» – фото

СТОПФЕЙК

Зеленський повідомив про зрив російського наступу на Суми

ВЛАДА

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО

Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть отримати 5 тисяч гривень від Айдарської СВА

ЛУГАНЩИНА

Президент Фінляндії Александр Стубб прибув до Столиці України

ВАЖЛИВО

Рекуператори майбутнього: Як штучний інтелект та смарт-технології змінюють вентиляцію?

СУСПІЛЬСТВО

За добу зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог скинув 147 керованих бомб – Генштаб

ВІЙНА

Колишній криміналіст із Хрустального отримав вирок

КРИМІНАЛ

ООН ухвалила декларацію щодо створення Палестини

ВАЖЛИВО

МЗС України засудило ізраїльський удар по Досі

ВЛАДА

За добу зафіксовано 183 бойові зіткнення, ворог скинув 140 керованих бомб – Генштаб

ВІЙНА

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

Бербок: в Україні можуть з’явитися миротворці ООН

ВАЖЛИВО

Ізраїль завдав авіаудару по лідерах ХАМАС у столиці Катару

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"