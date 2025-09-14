Рубіо сумнівно висловився про російські дрони на Польщу

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що немає чітких доказів, які б підтверджували, що Польща стала об’єктом навмисної атаки російських безпілотників. За його словами, вторгнення дронів у повітряний простір союзної країни НАТО відбулося 10 вересня, однак остаточних висновків робити зарано.

📢 «Без сумніву, дрони були запущені навмисно. Питання полягає в тому, чи були дрони націлені саме на Польщу», — заявив Рубіо журналістам перед відльотом до Ізраїлю та Великої Британії, цитує Reuters.

Він наголосив, що сам факт проникнення у повітряний простір союзної країни є неприпустимим.

📢 «Це неприйнятно і становить собою серйозний ризик», — підкреслив держсекретар США.

Разом із тим, Рубіо зазначив, що доведення навмисності дій росії може суттєво загострити міжнародну ситуацію.

📢 «Щоб зробити остаточні висновки, нам потрібно детально розглянути всі факти та провести консультації з нашими союзниками», — додав він.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час чергової атаки росії на Україну її безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Президент США Дональд Трамп висловив припущення, що цей інцидент міг мати «випадковий характер». У свою чергу, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче спростував припущення про причетність України, назвавши їх маніпуляціями та дезінформацією.

Також відомо, що польська влада посилила захист повітряного простору на кордоні з Україною через загрозу повторних атак російських дронів.