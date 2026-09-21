Турбота, безпека та комфорт: надійне транспортування хворого від професіоналів

Перевезення людини з обмеженою рухливістю, після складної операції, травми чи в період загострення хронічного захворювання потребує особливої уваги та професійного підходу. Спроба посадити пацієнта у звичайний легковий автомобіль часто загрожує посиленням болю, зміщенням травмованих ділянок або різким погіршенням загального самопочуття через тряску на дорозі та відсутність медичного контролю. Спеціалізоване транспортування хворого сучасним санітарним автотранспортом гарантує максимальну безпеку, дбайливе ставлення та спокій для всієї родини.

У яких ситуаціях потрібна допомога медтаксі?

Послуги профільної бригади необхідні для вирішення різних завдань, пов’язаних із переміщенням пацієнтів:

Планова або екстрена госпіталізація: Доставлення людини до профільної клініки, інституту чи міської лікарні для обстеження, курсу терапії або хірургічного втручання.

Виписка зі стаціонару: Акуратне повернення додому після інсульту, інфаркту, операцій на серці або відновлення після перелому шийки стегна.

Діагностичні виїзди: Організація поїздок на МРТ, КТ, УЗД, рентгенографію чи регулярні сеанси гемодіалізу з очікуванням і доставленням назад.

Міжміські перевезення по Україні: Транспортування на далекі відстані до санаторіїв, пансіонатів або реабілітаційних центрів.

Зустріч на вокзалі чи в аеропорту: Організація трансферу пасажирів на ношах або в інвалідних візках під час подорожей.

Стандарт обслуговування «від ліжка до ліжка»

Головна перевага співпраці з досвідченою службою — повне звільнення близьких від важкої фізичної праці та стресу:

Дбайливе перенесення поверхами: Санітарна бригада акуратно спускає та підіймає пацієнта за допомогою сучасних м’яких нош, крісел-каталок або вакуумного матраца навіть у будинках без ліфта. Спеціалізований автопарк: Автомобілі обладнані м’якою пневмопідвіскою, яка згладжує будь-які дефекти дорожнього покриття, надійними кріпленнями для каталки та клімат-контролем. Медичний нагляд у дорозі: За потреби рейс супроводжує фельдшер або лікар, які контролюють артеріальний тиск, пульс, сатурацію та готові надати допомогу, включаючи кисневу підтримку. Комфорт для супроводжуючих: У салоні передбачені зручні місця для рідних пацієнта та місткий простір для багажу чи колісного крісла.

Довіривши поїздку кваліфікованим спеціалістам, ви забезпечуєте близькій людині спокій, фізичний комфорт і повну безпеку в дорозі.