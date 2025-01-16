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Російський «Газпром» тікає з Брюсселя та Токіо – росЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Російський «Газпром» тікає з Брюсселя та Токіо - росЗМІ

Рада директорів російської компанії «Газпром» 28 січня планує у заочному форматі розглянути питання про закриття своїх представництв у Брюсселі (Бельгія) та Токіо (Японія). Про це стало відомо з офіційного повідомлення пресслужби підприємства та Телеграм-каналів із посиланням на росЗМІ.

На тлі втрати європейського експортного ринку газу, компанія фактично залишилася з єдиним маршрутом постачання – через Туреччину. Припинення транзиту через територію України суттєво обмежило можливості «Газпрому» в Європі.

Представництво в бельгійській столиці було створене наприкінці 2011 року. Офіційне його відкриття відбулося у 2013 році в умовах антимонопольного розслідування, ініційованого Єврокомісією.

📢 «Сьогодні ми ведемо активний діалог з інституціями Європейського Союзу, і відкриття представництва Газпрому в столиці ЄС дозволить зробити його більш ефективним», – так свого часу коментував подію заступник голови правління Олександр Медведєв.

Щодо представництва в Токіо, його створення датується 2014 роком. У 2020 році «Газпром» заявляв, що офіс у японській столиці «не веде фінансово-господарської діяльності». Японія залишається другим після Китаю найбільшим споживачем зрідженого природного газу у світі.

Крім того, на порядку денному засідання ради директорів є питання про продовження терміну повноважень одного з членів правління компанії. Хоча у повідомленні ім’я не згадується, ймовірно, йдеться про заступника голови правління та головного бухгалтера Михайла Россєєва. З урахуванням термінів дії його контракту.

☝️ Варто зазначити, що після втрати європейського ринку «Газпром» зіткнувся зі значними фінансовими втратами, що досягли сотень мільярдів рублів. У зв’язку з цим компанія розглядає можливість масштабного скорочення штату працівників центрального апарату.

👉 Також раніше було повідомлено, що в ніч із середи на четвер українські військові здійснили успішну атаку на нафтобазу Ліскінська, розташовану у Воронезькій області на російській федерації.

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