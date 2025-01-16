На росії уражено нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області – Генштаб

У ніч із середи на четвер українські військові здійснили успішну атаку на нафтобазу Ліскінська, розташовану у Воронезькій області на російській федерації. Про це 16 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що операцію виконали підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими складовими Сил оборони України.

📢 «Зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії рф», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває уточнення деталей щодо наслідків цієї операції зі знищення військової спроможності російських окупантів.

📢 «Цілеспрямована та систематична робота з ураження важливих об’єктів, які належать російським загарбникам, продовжується. Далі буде», – додали у Генштабі.

У соціальних мережах тим часом з’явилися нові відео з місця подій. На кадрах видно густий стовп диму, що досі підіймається над зруйнованим об’єктом.

Російські джерела також підтвердили атаку на свою нафтобазу та подальшу пожежу після атаки дронів. Крім того, стало відомо про удари безпілотників у Тамбовській області, де вибухи пролунали в районі місцевого порохового заводу.

☝️ Також нагадаємо, що в ніч проти вівторка в низці міст на росії – Саратові, Енгельсі, Казані, Брянську та Тулі – було завдано ударів по об’єктах військово-промислового комплексу (ВПК).