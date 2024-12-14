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Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині

Близько четвертої години ранку 14 грудня війська рф обстріляли Білозерку на Херсонщині. Унаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено декілька приватних будинків, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), яка опублікувала фото з місця події.

За офіційними даними, пряме влучання ворожого снаряда призвело до руйнування даху та вибитих вікон в одному з будинків. В іншій будівлі вибухова хвиля та уламки пошкодили покрівлю та вікна.

Попередньо повідомляється, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Російські загарбники постійно ведуть вогонь по мирних містах та селах України. Так, у суботу, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, у результаті чого постраждала одна людина.

☝️ Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі та вранці 14 грудня сили протиповітряної оборони працювали для відбиття атак. У Самарівському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків, магазину та лінії електропередач.

📌 Крім того, уламками ворожих повітряних цілей на Черкащині було пошкоджено лінію електропостачання. Втім, за наявною інформацією, жертв та постраждалих також немає.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Бурштині, селі Дем’янів та ще низці населених пунктів Івано-Франківщини тимчасово припинили теплопостачання та подачу гарячої води.

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