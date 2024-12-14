Близько четвертої години ранку 14 грудня війська рф обстріляли Білозерку на Херсонщині. Унаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено декілька приватних будинків, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА), яка опублікувала фото з місця події.

За офіційними даними, пряме влучання ворожого снаряда призвело до руйнування даху та вибитих вікон в одному з будинків. В іншій будівлі вибухова хвиля та уламки пошкодили покрівлю та вікна.

Попередньо повідомляється, що внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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Російські загарбники постійно ведуть вогонь по мирних містах та селах України. Так, у суботу, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, у результаті чого постраждала одна людина.

☝️ Нагадаємо, у Дніпропетровській області вночі та вранці 14 грудня сили протиповітряної оборони працювали для відбиття атак. У Самарівському районі зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків, магазину та лінії електропередач.

📌 Крім того, уламками ворожих повітряних цілей на Черкащині було пошкоджено лінію електропостачання. Втім, за наявною інформацією, жертв та постраждалих також немає.

📌 Також раніше було повідомлено, що у Бурштині, селі Дем’янів та ще низці населених пунктів Івано-Франківщини тимчасово припинили теплопостачання та подачу гарячої води.