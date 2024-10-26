Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка – ОВА

В суботу, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, у результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Близько другої години дня окупанти атакували Білозерку. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу», – зазначено в повідомленні.

☝️ Раніше повідомлялося, що напередодні російський дрон влучив у житловий будинок у Києві.

📌 Також було повідомлено, що у ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ 26 жовтня повідомили, що більшість цілей була знищена, або ж вони були локаційно втрачені.