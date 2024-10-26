Неділя, 27 Жовтня, 2024
6.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАРосіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка - ОВА
ВІЙНА

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка - ОВА

В суботу, 26 жовтня, російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, у результаті чого постраждала одна людина. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Близько другої години дня окупанти атакували Білозерку. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота. Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу», – зазначено в повідомленні.

☝️ Раніше повідомлялося, що напередодні російський дрон влучив у житловий будинок у Києві.

📌 Також було повідомлено, що у ніч на суботу та вранці Україна знову зазнала масованих комбінованих повітряних атак з боку російських військ, які випустили 98 ракет і ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ 26 жовтня повідомили, що більшість цілей була знищена, або ж вони були локаційно втрачені.

Попередня стаття
Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського
Наступна стаття
Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

ПОДІЇ

У Керченській протоці розбився російський військовий гелікоптер

ПОДІЇ

Судитимуть чотирьох «посадовців» так званої «лнр»

КРИМІНАЛ

У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

КРИМІНАЛ

90 бойових зіткнень з окупантами за сьогодні: 20 з них на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей

ВІЙНА

Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського

ВІЙНА

Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

ВІЙНА

Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

ЕКОНОМІКА

Частково відновлено бронювання від мобілізації працівників

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ