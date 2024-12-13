П’ятниця, 13 Грудня, 2024
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Атака на Прикарпаття: Бурштин відключено від теплопостачання

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака по Прикарпаттю: Бурштин відключено від теплопостачання

У Бурштині, селі Дем’янів та ще низці населених пунктів Івано-Франківщини тимчасово припинили теплопостачання та подачу гарячої води. Про це повідомила Бурштинська ТЕС у Facebook в п’ятницю 13 грудня. Як зазначили в повідомленні, причина зупинки постачання гарячої води та тепла пов’язана із численними ударами росії по енергосистемі країни.

📢 «Наразі всі енергетики задіяні у ліквідації наслідків ракетних ударів і роблять усе можливе для відновлення цих послуг (теплопостачання та підігрів води)», – йдеться у повідомленні.

Атака по Прикарпаттю: Бурштин відключено від теплопостачання

☝️ Нагадаємо, що цього дня росія здійснила 12-й у 2024 році масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Шостий президент України Володимир Зеленський назвав атаку «одним із наймасштабніших ударів по енергетиці». За його словами, пошкоджень зазнали енергетичні об’єкти у кількох регіонах.

📌 Крім того, російські війська атакували Одещину, де було пошкоджено приміщення приватної транспортної компанії та вісім вантажівок.

📌Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, росія випустила по Україні 94 ракети та рекордну кількість ударних дронів – 193 одиниці. Більшість цілей вдалося знищити силам протиповітряної оборони (ППО).

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