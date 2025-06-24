російські дрони знищили будинки на Сумщині: загинуло троє людей

У ніч на понеділок, 24 червня, внаслідок російської атаки дронами по Верхньосироватській громаді Сумського району загинули троє мирних жителів, серед них — восьмирічна дитина. Про це повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій і начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

📢 «Чергова важка ніч для Сумщини. Для Сумського району. Близько опівночі росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді ударними БпЛА. Маємо інформацію про трьох загиблих. Серед них – 8-річний хлопчик. Його тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку», — написав Григоров у своєму зверненні.

☝️ За його словами, загиблі — чоловік, жінка та дитина — не були родичами, але мешкали на одній вулиці.

📢 «Лягли спати у своїх домівках. Але російські дрони перервали їхній сон – назавжди», — додав очільник області.

За офіційною інформацією, ще троє постраждалих були витягнуті з-під завалів. Один із них перебуває у вкрай тяжкому стані. Усього внаслідок атаки поранення дістали шестеро людей — усі доставлені до медичних закладів.

🔥 Після влучань спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 15 будівель на території шести приватних домоволодінь. Про це також повідомили в ДСНС.

📢 «Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання», — зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На місці трагедії працюють пожежники, медики та слідчі, які документують наслідки удару.

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Також вночі, 24 червня, ворог завдав удар по одному із приватних домогосподарств в Краснопільській громаді.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу виникла масштабна пожежа в приватному секторі. Загорілися житловий будинок, господарська будівля та літня кухня. Пожежу оперативно ліквідовано. Жертв немає», – повідомили рятувальники.

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🛑 За словами Григорова, ворог цілеспрямовано атакував житлову інфраструктуру — це вже другий масований удар по Сумській області за останні дні. Напередодні, 23 червня, росіяни вже вдарили дронами по двох громадах регіону, внаслідок чого постраждали діти та вагітна жінка.

☝️ Нагадаємо, раніше в місті Краматорськ на Донеччині завершено аварійно-рятувальні роботи після авіаудару по житловій чотириповерхівці, на яку російська армія скинула авіабомбу під час чергового обстрілу.