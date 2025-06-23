Наслідки авіаудару по Краматорську: вилучено тіла 5 людей

У місті Краматорськ на Донеччині завершено аварійно-рятувальні роботи після авіаудару по житловій чотириповерхівці, на яку російська армія скинула авіабомбу під час чергового обстрілу. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

☝️ Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, чиї тіла були деблоковані з-під уламків зруйнованої будівлі. Ще чотири людини зазнали поранень, трьох із них врятували надзвичайники під час пошукової операції.

🚧 Обсяг ліквідаційних робіт був масштабним:

🔹 розібрано 240 тонн бетонних і будівельних уламків;

🔹 застосовано важку техніку та ручні інструменти для пошуку людей;

🔹 пошукові роботи тривали понад добу.

📢 «Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів 4-поверхового будинку у Краматорську. Аварійно-рятувальні роботи завершені», — уточнили в ДСНС.

💥 За інформацією військових, російська армія скинула керовану авіаційну бомбу (КАБ), що і призвело до повної руйнації частини будинку.

Крім Краматорська, ворог завдав ударів і по Слов’янську. Там внаслідок атаки загинув юнак, є поранені та руйнування. У двох містах пошкоджено десятки приватних житлових будинків.

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☝️ Також раніше було повідомлено, що до 7 людей збільшилася кількість загиблих у п’ятиповерхівці Шевченківського району. Також збільшилась й кількість постраждалих – до 34. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції, шукають та деблокують тіла загиблих. Вже вивезено понад 140 тонн залишків будівельних конструкцій, зруйнованих росіянами.

👉 Окрім того, в Білій Церкві загинула ще одна людина — жінка 1957 року народження.