Російська атака дронами: ЗСУ збили 36 безпілотників

Російські загарбники здійснили масовану атаку по Україні, запустивши 89 дронів (БпЛА) різного типу. Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 36 безпілотників, ще 48 були локаційно втрачені через активну протидію радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму ранковому звіті 27 листопада.

Зазначається, що для атаки росіяни використовували ударні дрони типу «Shahed» та інші безпілотники невстановленого типу. Запуски здійснювалися з території росії з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, а також із Приморсько-Ахтарська.

До відбиття атак залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

Географія протидії ворожим БпЛА

Станом на 9:00 ранку протиповітряною обороною були знищені 36 безпілотників над Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Полтавською, Житомирською, Хмельницькою та Миколаївською областями.

Ще 48 дронів було локаційно втрачено через роботу засобів РЕБ, а 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору, ймовірно, повернувшись у бік Білорусі, росії чи тимчасово окупованих територій (ТОТ).

☝️ Нагадаємо, що внаслідок російської атаки ударними дронами на Київ постраждали двоє людей. Одного з поранених госпіталізували до лікарні.

👉 Також унаслідок російського обстрілу міста Суми 26 листопада загинули щонайменше дві людини. Було зафіксовано атаки дронами (БпЛА), спорядженими шрапнеллю. Цей вид озброєння призначений для ураження живої сили, а не інфраструктурних об’єктів, що вкотре підтверджує цілеспрямований терор проти цивільного населення.