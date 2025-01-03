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Росіяни вдарили балістикою по Чернігову

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили балістикою по Чернігову

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. У п’ятницю, 3 січня, під ворожий обстріл балістикою потрапив Чернігів, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ. Також зазначається, що загроза поширюється на інші області країни.

За останню годину військові неодноразово попереджали про небезпеку для Чернігівщини.

📢 «Балістика на Чернігів… Чернігів – до відбою перебувайте в укриттях!», – зазначено у їхньому повідомленні.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації (МВА) Дмитро Брижинський підтвердив вибухи на околицях міста.

📢 «На околицях міста нанесено груповий ракетний удар! Залишайтеся в укриттях!», – написав він у Telegram.

Згодом він уточнив, що внаслідок російського обстрілу попередньо пошкоджено два приватні будинки, а одна цивільна людина зазнала поранень.

“Попередньо, наше місто атакують балістичні ракети «Іскандер».Ймовірно, їх пускають з Курщини, тому долітають дуже швидко”, – додали моніторингові групи у соцмережі.

Повітряні сили також попередили про фіксацію швидкісних цілей у повітряному просторі над Сумщиною, Львівщиною та Рівненщиною.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 3 січня російські окупанти здійснили масовану атаку дронами: було запущено 93 безпілотники. Сили протиповітряної оборони України успішно знищили 60 ворожих апаратів, а ще 26 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

👉 Також російські окупаційні війська здійснили обстріли селища Монастирське та Білозерка, що на Херсонщині, внаслідок чого поранення отримали троє місцевих жителів. Медичні працівники оперативно надали їм допомогу на місці інциденту.

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