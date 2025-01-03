Під російським обстрілом два селища на Херсонщині, є постраждалі

Російські окупаційні війська здійснили обстріли селища Монастирське та Білозерка, що на Херсонщині, внаслідок чого поранення отримали троє місцевих жителів. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в п’ятницю, 3 січня.

У Монастирському ворожа атака спричинила поранення 39-річного чоловіка та 64-річної жінки, які перебували в той час на вулиці Обоє постраждали від вибухових травм та уламкових уражень. Медичні працівники оперативно надали їм допомогу на місці інциденту.

У Білозерці внаслідок обстрілу постраждала 52-річна жінка, яка на той момент перебувала на власному подвір’ї. У неї діагностували вибухову травму та контузію. Постраждалу терміново доправили до лікарні для подальшого лікування.

Раніше повідомлялося, що 3 січня російські військові завдали авіаудару по приватному сектору в Сумах, внаслідок чого є постраждалі.

Крім того, у ніч на 3 січня Київська область зазнала атаки ударних дронів-камікадзе. Через падіння уламків безпілотників постраждали четверо людей, одна людина загинула.