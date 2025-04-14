Росіяни обстріляли Куп’янськ і Шевченкове: четверо загиблих

У понеділок, 14 квітня, російські агресори здійснили масований обстріл Куп’янська та села Шевченкове в Харківській області. Внаслідок атак загинули щонайменше четверо цивільних. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

📢 «Куп’янськ. Внаслідок артилерійського обстрілу загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

Шевченкове. Внаслідок обстрілу з РСЗВ травми, несумісні з життям, отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік», — написав Синєгубов.

⚠️ Куп’янськ вкотре опинився під щільним вогнем. За попередніми даними слідства, близько 9:00 ранку 14 квітня російські війська вдарили по житловому сектору міста артилерією.

Загинули двоє мешканців — 68-річний чоловік і 61-річна жінка. Ще одна місцева жителька, 72 роки, отримала сильну стресову реакцію, повідомляє прокуратура.

⚠️ Обстріл Куп’янська — не єдиний злочин цього дня. Близько 12:50 російські загарбники атакували й село Шевченкове Куп’янського району.

За даними правоохоронців, ворог вдарив по житловому кварталу. Пошкоджено кілька будинків і господарчих приміщень.

У результаті атаки загинули 52-річний чоловік та 78-річна жінка. У 38-річної мешканки — гостра шокова реакція. Попередньо встановлено, що обстріл вели з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) «Смерч».

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

📢 «Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими», — повідомили у прокуратурі.

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☝️ Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили ще одну масштабну атаку — застосували 62 ударні дрони Shahed та безпілотники-імітації різних типів. Сили ППО збили 40 ворожих апаратів, ще 11 дронів-імітацій втрачені з радарів.

📌 Також у понеділок, 14 квітня, російський дрон влучив у склад приватного підприємства в Харкові. Як повідомила пресслужба ДСНС, удар спричинив масштабну пожежу та руйнування у приватному секторі. Рятувальники показали наслідки чергового ворожого обстрілу цивільної інфраструктури.