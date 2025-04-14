Рятувальники показали наслідки російської атаки на Харків

У понеділок, 14 квітня, російський дрон влучив у склад приватного підприємства в Харкові. Як повідомила пресслужба ДСНС, удар спричинив масштабну пожежу та руйнування у приватному секторі. Рятувальники показали наслідки чергового ворожого обстрілу цивільної інфраструктури.

📢 «О 08:40 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація та розбір завалів. На місці події працюють підрозділи ДСНС, загалом 70 рятувальників та 16 одиниць техніки, а також піротехнічний підрозділ та пожежний потяг. Залучені працівники та техніка комунальних служб міста», — зазначили у ДСНС Харківської області.

Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено чотири приватні будинки, однак, за попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Склад, у який влучив дрон, належить приватному підприємству. Пожежа охопила площу понад 1600 квадратних метрів. Наразі рятувальники продовжують роботи з ліквідації займання та розбору конструкцій, що обвалилися внаслідок вибуху.

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Раніше, за оперативною інформацією, під час повітряної тривоги у Харкові зафіксували вибух — безпілотник ворога поцілив у складські приміщення з харчовими продуктами.

❗ А днем раніше, у Вербну неділю, 13 квітня, російський дрон типу “Молнія” атакував дитячий садок у Київському районі Харкова.