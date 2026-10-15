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Рада підтримала зниження ПДФО з оренди житла до 5%

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада підтримала зниження ПДФО з оренди житла до 5%
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 15.10.2026

Верховна Рада 15 жовтня підтримала правку, яка передбачає зменшення податку на доходи фізичних осіб від здавання житла в оренду з 18% до 5%. Військовий збір залишиться на рівні 5%, тож загальне податкове навантаження має знизитися з 23% до 10%.

За врахування пропозиції проголосували 255 народних депутатів. Про це повідомив заступник голови парламентського податкового комітету Ярослав Железняк.

Правку внесли до законопроєкту №16051-1, який стосується оподаткування міжнародних посилок. Після розгляду поправок парламент ухвалив документ у цілому.

Чому запропонували зменшити податок

За словами Железняка, авторкою правки є народна депутатка Олена Шуляк. Пропозицію обґрунтували необхідністю створити більше можливостей для виходу ринку оренди нерухомості з тіні.

Податковий комітет спочатку відхилив цю правку. Однак після консультацій із міністром фінансів погодився підтримати зниження ставки, повідомив парламентар.

Зміни стосуються саме ПДФО: його пропонують зменшити на 13 відсоткових пунктів. Ставку військового збору правка не змінює.

Чи можна вже сплачувати податок за новою ставкою

Станом на 15 жовтня в офіційній картці законопроєкту №16051-1 зазначено, що закон прийнято й він готується на підпис. Парламентське голосування ще не означає, що нова ставка вже діє.

Конкретну дату застосування зниженого ПДФО слід визначати за остаточним офіційно опублікованим текстом закону та його положеннями про набрання чинності.

За чинними правилами, які роз’яснює Державна податкова служба, доходи фізичних осіб від оренди оподатковують за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору — загалом 23%.

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