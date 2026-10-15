Starshield знову працює для військових ЗСУ

Робота терміналів супутникового зв’язку Starshield під час руху відновилася. Це підтверджують звіти українських військових підрозділів. Про це 15 жовтня повідомив «Укрінформ» із посиланням на джерело в Міністерстві оборони.

📢 «Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів», – заявило джерело.

За інформацією співрозмовника агентства, Міноборони продовжує комунікацію з партнерами, щоб з’ясувати причини та обставини обмежень, які виникли напередодні. Водночас не відомо, чи з відновленням роботи повністю скасовано швидкісні ліміти для терміналів.

Що відомо про обмеження та переговори з партнерами

14 жовтня позаштатний радник президента з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш», повідомив, що вночі SpaceX обмежила роботу терміналів Starlink під час руху. За його словами, Сили оборони не отримали попередження про зміну умов.

Згодом джерела в Міноборони розповіли про одностороннє обмеження роботи Starshield — військового пакета супутникового зв’язку. За їхніми даними, термінали втрачали з’єднання після перевищення швидкості руху 160 км/год. Йшлося саме про швидкість переміщення пристрою, а не передавання даних.

Міноборони встановлювало контакти зі США, SpaceX і партнерами в НАТО, збирало інформацію від підрозділів та перевіряло резервні канали зв’язку. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на співрозмовника у відомстві.

Засновник SpaceX Ілон Маск, коментуючи ситуацію, заявив, що системи Starshield належать уряду США та перебувають під його контролем. За його словами, обмеження швидкості або використання визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент Дональд Трамп.

Водночас джерело Axios в адміністрації США заперечило її причетність до обмежень Starlink в Україні. Причини запровадження лімітів залишаються предметом з’ясування.

ℹ️ Для чого призначений Starshield

За офіційним описом SpaceX, Starshield використовує технології Starlink і розроблений для урядових потреб у сфері національної безпеки. Його основні напрями — захищений супутниковий зв’язок, спостереження за Землею та розміщення обладнання замовників на супутниках.

Компанія також зазначає, що Starshield має додаткові засоби криптографічного захисту для безпечного оброблення даних відповідно до вимог державних замовників.