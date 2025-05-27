Вівторок, 27 Травня, 2025
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Росіяни атакували Суми та громади області: зруйновано будинки, є загиблі й поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували Суми та громади області: зруйновано будинки, є загиблі й поранені

У ніч і ранок 27 травня російські війська завдали масованих ударів по місту Суми та громадах Сумської області, внаслідок чого пошкоджено цивільну інфраструктуру, є жертви серед мирного населення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

☝️ Близько 1:30 ночі через влучання безпілотника зайнялася будівля одного з промислових підприємств. Вогонь також пошкодив транспортні засоби. Через три години, близько 4:30, окупанти скинули авіаційну бомбу на іншу частину міста. Пошкоджено щонайменше сім приватних та один двоповерховий будинок, а також автомобілі. За попередніми даними, постраждалих серед людей не зафіксовано.

🚨 Охтирська громада також зазнала авіаудару. Внаслідок атаки поранено цивільних, пошкоджено автівки. Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань з’ясовуються.

Загалом протягом доби з 26 на 27 травня внаслідок обстрілів Сумської області загинули мирні мешканці. Зокрема:

У Миколаївській громаді від ракетного удару загинула жінка 1958 року народження. Ще двоє людей — 1951 та 1980 років народження — отримали поранення.

📊 Протягом доби російські війська здійснили понад 120 атак по 35 населених пунктах у 14 громадах області. Найінтенсивніші обстріли зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах.

🔻 Використано:
▪️ близько 20 керованих авіаційних бомб (КАБ);
▪️ майже 40 обстрілів із РСЗВ;
▪️ понад 30 скидань ВОГ із дронів;
▪️ також — атаки FPV-дронами та БпЛА.

🏚️ Суттєво постраждала цивільна інфраструктура в громадах області:

🔸 Великописарівська — пошкоджено адмінбудівлю;
🔸 Краснопільська — зруйновано будинок культури;
🔸 Миколаївська — пошкоджено 6 приватних будинків, 4 господарські споруди, інші об’єкти;
🔸 Хотінська — пошкоджено 2 приватні оселі;
🔸 Білопільська — сталося займання приватного домоволодіння;
🔸 Сумська — зруйновано 7 приватних і один багатоквартирний будинок, нежитлові приміщення, адміністративну будівлю, автівки та інші цивільні об’єкти.

🚍 За даними Сумської ОВА, евакуйовано 225 людей з прикордонних громад.
Крім того, нагадується, що нещодавно російські війська застосували касетні боєприпаси по одному із сіл області, внаслідок чого загинула людина, ще двоє отримали поранення, згоріли чотири господарські будівлі.

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