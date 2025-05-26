Росіяни обстріляли касетними боєприпасами село на Сумщині

Російські війська завдали удару боєприпасами з касетною частиною по селу Миколаївської сільської громади на Сумщині. Про це у понеділок, 26 травня, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Обстріл Сумщини призвів до загибелі цивільної мешканки. Як уточнили в ОВА, 67-річна жінка загинула на власному подвір’ї, коли працювала на городі. Саме в цей момент росіяни завдали удару по житловому сектору.

🚑 Ще одна жінка зазнала поранень і була доставлена до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу.

🔥 Внаслідок обстрілу на місці ураження виникла пожежа. Наразі там працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Обстріл відбувся на тлі повідомлень про активізацію ворога в регіоні.

Зокрема, напередодні аналітичний ресурс DeepState заявив про просування окупаційних сил на території Сумщини.

💬 Тим часом російський диктатор володимир путін нещодавно заявив, що армія рф начебто створює «буферну зону безпеки» вздовж спільного кордону з Україною. Його слова українська влада розцінює як прикриття для ескалації бойових дій і збройних провокацій проти цивільного населення.

☝️ Також нагадаємо, що У Харкові зафіксовано новий вид російської атаки — застосування FPV – дрона з бойовою частиною, виготовленою на основі ручного протитанкового гранатомета (РПГ). Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram, це перше використання такого типу зброї з 24 лютого 2022 року.

📢 «Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти ‘вразливі місця’ в обороні міста», — наголосив Терехов.