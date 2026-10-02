ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

США перекинуть морпіхів до Балтійського моря

Денис Молотов
Денис Молотов
США перекинуть морпіхів до Балтійського моря 01
Фото ілюстративне / 02.10.2026

Сполучені Штати направлять до Балтійського регіону спеціалізовану групу морських піхотинців, які вже перебувають у Європі. Вони долучаться до діяльності НАТО Baltic Sentry та разом із фінськими військовими посилять спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою.

До виконання завдань залучать близько 48 американських військовослужбовців. Про перекидання підрозділу американське командування повідомило 1 жовтня, передає Military Times.

Морпіхи використовуватимуть безпілотники та берегові сенсори

Американські військові працюватимуть разом із Береговою бригадою Фінляндії. До групи увійдуть представники 2-го розвідувального батальйону, 2-ї дивізії морської піхоти та інформаційної групи II експедиційного корпусу морської піхоти, які базуються в Кемп-Лежені у штаті Північна Кароліна.

США перекинуть морпіхів до Балтійського моря
Фото ілюстративне / 02.10.2026

Основними завданнями стануть тактична розвідка та спостереження за морською обстановкою. Для цього підрозділ застосовуватиме малі безпілотні літальні апарати й берегові сенсори. Отримані дані надходитимуть безпосередньо до спільної оперативної картини НАТО, допомагаючи союзникам відстежувати ситуацію в регіоні.

Командувач сил Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шиплі пояснив, що участь у Baltic Sentry демонструє здатність швидко перекидати спеціалізовані сили туди, де вони найбільш ефективні. За його словами, взаємодія з фінськими військовими зміцнить спільну готовність союзників до стримування гібридних загроз.

Начальник оперативного управління ВМС Фінляндії Йоган Тілландер також зазначив, що досвід, навички та системи американських морпіхів допоможуть доповнити дані про обстановку й посилити моніторинг Балтійського моря. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського командування.

Провідну роль у Baltic Sentry зберігають європейські союзники

Діяльність здійснюється під керівництвом Об’єднаного командування НАТО в Брунссумі та Морського командування Альянсу. Європейські союзники відіграють у ній провідну роль, а американська морська піхота забезпечуватиме підтримку спеціалізованими розвідувальними засобами.

НАТО оголосило про запуск Baltic Sentry 14 січня 2025 року після пошкоджень енергетичних і комунікаційних кабелів у Балтійському морі. Ініціатива передбачає залучення фрегатів, морської патрульної авіації та морських безпілотників, а також об’єднання національних засобів спостереження для захисту підводних об’єктів. Про її завдання повідомляв Альянс.

Затримане росією судно Västerbotten уже прибуло до Естонії

Тим часом у Фінській затоці російські прикордонники затримали суховантаж Västerbotten під кіпрським прапором, який прямував до естонського порту Сілламяе. Судно проходило через територіальні води росії маршрутом, використання якого дозволене відповідною угодою між росією, Естонією та Фінляндією.

За оновленою інформацією естонського суспільного мовника ERR, 1 жовтня після перевірки судно відновило рух, а вранці 2 жовтня вже перебувало в порту Сілламяе. Департамент транспорту Естонії повідомив, що пояснення причин затримання від російської сторони не отримав.

👉 Також нагадаємо, що у четвер канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що Німеччина стикається зі зростанням кількості гібридних атак з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримку України напередодні зими, яка, ймовірно, стане найсуворішою з початку російського вторгнення у 2022 році.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Під Києвом дрон рф упав на автотрасу: загинула жінка, троє людей постраждали

ВАЖЛИВО

Нові правила для ВПО: що зміниться з 22 жовтня

ВПО

Суд призначив В’ячеславу Зінченку довічне ув’язнення у справі про вбивство Фаріон

ВАЖЛИВО

Телескопічні щогли у війську: як розгортають зв’язок і спостереження

ТЕХНОЛОГІЇ

Трамп очікує поновлення ударів по Ірану – WSJ

ПОЛІТИКА

Удар по багатоповерхівці в Харкові: постраждали 38 людей, серед них 10 дітей

ВАЖЛИВО

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей

ПОЛІТИКА

Вадефуль обговорив із Сибігою тиск на росію та підтримку України

ПОЛІТИКА

Напад на абатство в Польщі: українцю загрожує довічне ув’язнення

КРИМІНАЛ

Насіння помідор для теплиці та поля: що обрати і коли сіяти?

СУСПІЛЬСТВО

Цифрове планування відновлення: Сіверськодонецька МВА вже працює з CLS Ukraine

ЛУГАНЩИНА

В США закликали Трампа скасувати запрошення путіну на саміт G20

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Росія має право атакувати фармсклади, оскільки Україна використовує їх для зберігання озброєння

СТОПФЕЙК

Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл

ПОДІЇ

Російські дрони над Україною змусили Польщу оновити правила їх збиття – ось що зміниться

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип