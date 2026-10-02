США перекинуть морпіхів до Балтійського моря

Сполучені Штати направлять до Балтійського регіону спеціалізовану групу морських піхотинців, які вже перебувають у Європі. Вони долучаться до діяльності НАТО Baltic Sentry та разом із фінськими військовими посилять спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою.

До виконання завдань залучать близько 48 американських військовослужбовців. Про перекидання підрозділу американське командування повідомило 1 жовтня, передає Military Times.

Морпіхи використовуватимуть безпілотники та берегові сенсори

Американські військові працюватимуть разом із Береговою бригадою Фінляндії. До групи увійдуть представники 2-го розвідувального батальйону, 2-ї дивізії морської піхоти та інформаційної групи II експедиційного корпусу морської піхоти, які базуються в Кемп-Лежені у штаті Північна Кароліна.

Основними завданнями стануть тактична розвідка та спостереження за морською обстановкою. Для цього підрозділ застосовуватиме малі безпілотні літальні апарати й берегові сенсори. Отримані дані надходитимуть безпосередньо до спільної оперативної картини НАТО, допомагаючи союзникам відстежувати ситуацію в регіоні.

Командувач сил Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шиплі пояснив, що участь у Baltic Sentry демонструє здатність швидко перекидати спеціалізовані сили туди, де вони найбільш ефективні. За його словами, взаємодія з фінськими військовими зміцнить спільну готовність союзників до стримування гібридних загроз.

Начальник оперативного управління ВМС Фінляндії Йоган Тілландер також зазначив, що досвід, навички та системи американських морпіхів допоможуть доповнити дані про обстановку й посилити моніторинг Балтійського моря. Про це йдеться в офіційному повідомленні американського командування.

Провідну роль у Baltic Sentry зберігають європейські союзники

Діяльність здійснюється під керівництвом Об’єднаного командування НАТО в Брунссумі та Морського командування Альянсу. Європейські союзники відіграють у ній провідну роль, а американська морська піхота забезпечуватиме підтримку спеціалізованими розвідувальними засобами.

НАТО оголосило про запуск Baltic Sentry 14 січня 2025 року після пошкоджень енергетичних і комунікаційних кабелів у Балтійському морі. Ініціатива передбачає залучення фрегатів, морської патрульної авіації та морських безпілотників, а також об’єднання національних засобів спостереження для захисту підводних об’єктів. Про її завдання повідомляв Альянс.

Затримане росією судно Västerbotten уже прибуло до Естонії

Тим часом у Фінській затоці російські прикордонники затримали суховантаж Västerbotten під кіпрським прапором, який прямував до естонського порту Сілламяе. Судно проходило через територіальні води росії маршрутом, використання якого дозволене відповідною угодою між росією, Естонією та Фінляндією.

За оновленою інформацією естонського суспільного мовника ERR, 1 жовтня після перевірки судно відновило рух, а вранці 2 жовтня вже перебувало в порту Сілламяе. Департамент транспорту Естонії повідомив, що пояснення причин затримання від російської сторони не отримав.

👉 Також нагадаємо, що у четвер канцлер ФРН Фрідріх Мерц попередив, що Німеччина стикається зі зростанням кількості гібридних атак з боку росії, і пообіцяв продовжувати підтримку України напередодні зими, яка, ймовірно, стане найсуворішою з початку російського вторгнення у 2022 році.