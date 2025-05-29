Росіяни атакували Сумщину БпЛА: руйнування та людські втрати

У ніч проти 29 травня ворог знову атакував Сумську область ударними БпЛА, що призвело до людських жертв і серйозних руйнувань. Про наслідки повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

📢 «Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини. Білопільська громада – внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Зруйновані житлові будинки», — зазначається в повідомленні ОВА.

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☝️ В інших громадах Сумщини ситуація також критична:

У Верхньосироватській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Річківській — знищено приватний житловий будинок.

— знищено приватний житловий будинок. У Недригайлівській громаді під ворожий обстріл потрапила територія фермерського господарства. Там загорілися склади з сільськогосподарською технікою.

🔥 Загалом протягом доби, з ранку 28 до ранку 29 травня, російські війська здійснили 140 обстрілів по 39 населених пунктах у 14 громадах області. Найінтенсивніше обстрілювали території у Сумському та Шосткинському районах.

💢 Окупанти активно застосовували:

понад 30 ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) ;

; понад 20 скидань ВОГ із дронів ;

; також зафіксовано атаки FPV-дронами та інші види ударних БпЛА.

📌 Збройні сили росії продовжують активні наступальні дії в прикордонних регіонах. За даними українських військових, за останній тиждень рф змогла тимчасово захопити понад 100 кв. км території в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

☝️ Нагадаємо, в ніч проти 28 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Ворог використав широкий арсенал озброєнь. Зокрема, п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 88 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітацій різних типів.