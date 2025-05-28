Четвер, 29 Травня, 2025
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Повітряні сили відбили масовану атаку рф: знищено 71 дрон

Денис Молотов
Денис Молотов
Повітряні сили відбили масовану атаку рф: знищено 71 дрон

У ніч проти 28 травня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні. Ворог використав широкий арсенал озброєнь. Зокрема, п’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, керовану авіаційну ракету Х-59/69, а також 88 ударних безпілотників типу «Shahed» та дронів-імітацій різних типів.

📢 «Станом на 09:00 підрозділи протиповітряної оборони знешкодили 71 ворожий дрон Shahed, а також БпЛА інших типів на сході, півночі та півдні країни», — йдеться в офіційному повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили відбили масовану атаку рф: знищено 71 дрон☝️ За інформацією військових:
  • 34 безпілотники було знищено вогневими засобами ураження;
  • 37 — пригнічені засобами радіоелектронної боротьби або втрачено локаційно.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у восьми населених пунктах, зокрема — по об’єктах критичної інфраструктури.

🛡️ Відбиття атаки забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), розрахунки безпілотних систем та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

📌 Також нагадаємо, що в ніч на 28 травня також було завдано ударів по залізничній інфраструктурі Харківської, Донецької та Сумської областей.  «Жертв і постраждалих через масовану атаку серед працівників та пасажирів немає», — наголосили в Укрзалізниці.

📌 У місті Світловодськ Кіровоградської області внаслідок атаки по промисловому підприємству постраждали троє людей. Відомо, що двоє з поранених були госпіталізовані. Через пошкодження інфраструктури, понад 1400 споживачів залишилися без світла.

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