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Росіяни атакували Харківщину ударними БпЛА: є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували Харківщину ударними БпЛА: є постраждалі

Російська атака ударними безпілотниками по Харківщині в ніч проти 14 травня призвела до поранення трьох мирних жителів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

📢 «росіяни вдарили БпЛА Герань-2 по селу Олександрівка Близнюківської територіальної громади Лозівського району. Пошкоджено житлові будинки, гараж, автомобіль, трактори. Постраждали троє людей: двоє чоловіків віком 49 і 54 роки отримали поранення, 93-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес», – повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, близько 00:05 зафіксовано влучання ще одного російського безпілотника – йдеться про атаку БпЛА «Ланцет» по місту Валки Богодухівського району. Снаряд влучив у вантажний автомобіль, припаркований на узбіччі. Пошкоджено транспорт і паркан біля приватного будинку. Жертв немає.

💥 Ці удари вкотре демонструють, що чергові російські атаки спрямовані на цивільну інфраструктуру та населення.

☝️ Нагадаємо, 6 травня росіяни вдарили балістичними ракетами по передмістю Сум. Унаслідок того обстрілу загинули троє мирних жителів, серед яких був шестирічний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

👉 Також російська атака на Рівненську область вранці 14 травня спричинила поранення двох людей.

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