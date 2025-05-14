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Наслідки ранкової атаки на Рівненщині: поранено двох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Наслідки ранкової атаки на Рівненщині: поранено двох людей

Російська атака на Рівненську область вранці 14 травня спричинила поранення двох людей. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль у Telegram.

📢 «Тривожним був ранок на Рівненщині. Сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень», – зазначив він.

За словами Коваля, цивільна інфраструктура на Рівненщині зазнала незначних руйнувань, а на місцях падіння уламків працюють відповідні екстрені служби.

🚨 Нагадаємо, що 9 травня посольство США в Україні попереджало про «конкретну інформацію» загрози масштабної повітряної атаки. Американські дипломати закликали громадян бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Українська система протиповітряної оборони вкотре підтвердила свою ефективність, але атаки з боку рф, на жаль, все ще завдають шкоди мирному населенню.

☝️ Також раніше стало відомо про удар ворожого безпілотника по авто в прифронтовій громаді Запорізької області призвів до чергового поранення серед мирного населення. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА), 72-річний чоловік постраждав під час атаки російського дрона.

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