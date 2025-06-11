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росія прагне контролю над Одесою – Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
росія прагне контролю над Одесою - Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський попередив, що росія хоче захопити Одесу та просунутися до кордону з Молдовою та Румунією. Про це він заявив у вівторок, 11 червня, під час виступу на саміті Україна – Південно-Східна Європа, який проходив саме в Одесі.

📢 «росія прагне знищити Одесу, так само як вона вже зруйнувала незліченну кількість міст і сіл на тимчасово окупованих територіях. Її військові плани прямо вказують на цей регіон – Одесу – і далі на кордон з Молдовою та Румунією», – наголосив Зеленський.

☝️ Президент акцентував, що Одеська область перебуває серед основних цілей росії, яка намагається створити дестабілізацію та хаос у регіоні.

📢 «Ми вже бачили подібні сценарії на Балканах. Росія провокувала міжетнічні конфлікти, здійснювала диверсійні дії та навіть організовувала спроби державних переворотів», – підкреслив глава держави.

📌 Тим часом на інших ділянках фронту триває загострення. Як повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються просунутись у напрямку адміністративної межі між Дніпропетровською та Запорізькою областями, до якої їм залишилося подолати від 10 до 15 кілометрів.

💥 За наявними даними, станом на ранок поточної доби на передовій сталося 99 бойових зіткнень на 11 напрямках.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає обмеження пенсійних виплат для осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку.

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