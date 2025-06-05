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Зеленський обмежив пенсії засудженим за державну зраду

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський обмежив пенсії засудженим за державну зраду

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає обмеження пенсійних виплат для осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки, громадської безпеки, миру та міжнародного правопорядку. Про це повідомляється 5 червня на сайті Верховної Ради.

📢 «Відтепер пенсії таким особам виплачуватимуться у межах прожиткового мінімуму для непрацездатних – 2 361 грн», – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, обмеження стосуються громадян, засуджених та таких, що відбувають покарання за:

      • спроби насильницької зміни або повалення конституційного ладу;
      • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
      • фінансування дій, спрямованих на захоплення влади або зміну держкордону.

☝️ Крім того, під дію закону підпадають особи, засуджені за:

      • державну зраду;
      • колабораційну діяльність;
      • сприяння державі-агресору;
      • шпигунство;
      • диверсії;
      • перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

📢 «Після відбуття покарання особи, які раніше мали право на спеціальні пенсії – зокрема держслужбовці, військовослужбовці, працівники прокуратури – втратять це право», – уточнено в поясненні до закону.

Варто нагадати, що 15 травня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, яким запроваджено нові обмеження на пенсійні виплати для засуджених за злочини проти нацбезпеки.

Раніше парламент також посилив правила усиновлення: заборона на усиновлення стосується тих, хто був засуджений за державну зраду або глорифікував дії російських військових.

👉 Закон спрямований на недопущення використання державних соціальних виплат тими, хто діяв проти України або підтримував агресора.

☝️ Також нагадаємо, що 3 червня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12406, яким передбачається встановлення кримінальної відповідальності за порушення та обхід економічних санкцій.

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