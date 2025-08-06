росія почала перекидати свої війська до Білорусі

До Білорусі прибув перший ешелон з особовим складом мародерів та вбивць та технікою збройних сил російської федерації. Про це у середу, 6 серпня, повідомило міністерство оборони Білорусі, інформує журналіст Андрій Цаплієнко на своєму телеграм-каналі.

📢 «Прибуття підрозділів відбулося в межах підготовки до стратегічних навчань “Захід-2025”, які заплановані на вересень», — зазначили у відомстві.

За словами заступника командувача військ Північно-Західного оперативного командування Білорусі Павла Шебека, російських військових зустріли на білоруській території. Під час навчань планується опрацювати нові підходи до застосування підрозділів сухопутних військ. Основою сценаріїв стане аналіз реальних сучасних воєн, у тому числі війни рф проти України.

☝️ Стратегічні маневри «Захід» традиційно проводяться раз на два роки. Очікується, що у цьогорічних навчаннях візьмуть участь до 13 тисяч військовослужбовців.

📢 «Маневри одночасно проходитимуть на території росії та Білорусі. Їх мета — відпрацювання спільних дій для відбиття можливої агресії проти Союзної держави на ключових стратегічних напрямках», — заявив міністр оборони нападу рф андрій білоусов 16 травня.

Разом із тим, наприкінці травня очільник білоруського оборонного відомства Віктор Хренін заявив про зміну планів щодо масштабів і розташування маневрів. Зокрема, навчання буде відсунуте вглиб території Білорусі, подалі від кордонів з Україною та країнами НАТО.

📢 «Ці корективи запроваджені з метою зниження напруженості в регіоні. Ми хочемо продемонструвати свою миролюбну позицію й відкритість до діалогу з партнерами по всьому світу», — наголосив Хренін.

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Раніше повідомлялося, що у межах навчань «Захід-2025» передбачено відпрацювання завдань із застосування тактичної ядерної зброї, а також залучення стратегічного комплексу «орєшнік». Маневри розробляються з урахуванням досвіду бойових дій на території України та спрямовані проти країн Заходу.

☝️ Також нагадаємо, що в селищі Удачне, розташованому в Покровському районі Донецької області, військовослужбовець окупаційної російської армії вбив мирного жителя під час спроби евакуації.