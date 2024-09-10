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ПОЛІТИКА

росія отримала іранські балістичні ракети – Блінкен

Денис Молотов
Денис Молотов
росія отримала іранські балістичні ракети - Блінкен

Іран передав російській федерації балістичні ракети малої дальності, які можуть бути та будуть використані у загарбницькій війні проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Лондоні, про що повідомило видання The Washington Post у вівторок, 10 вересня.

📢 «Ми публічно попереджали Тегеран, ми попереджали Тегеран приватно, що такий крок буде небезпечною ескалацією. росія зараз отримала поставки цих ракет», – наголосив Блінкен, припустивши, що російські військові можуть скористатися цими ракетами протягом найближчих тижнів.

Він також додав, що у відповідь на цю ситуацію США мають намір оголосити нові санкції проти Ірану. Ці заходи включатимуть обмеження, які стосуватимуться і державної авіакомпанії Ірану Iran Air.

📌 Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Іран надав росії балістичні ракети малої дальності. Водночас офіційний Тегеран відкинув ці звинувачення.

📌 Також було повідомлено, що депутат іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав, що його країна дійсно передала Москві ракети.

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