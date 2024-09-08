Іран підтвердив передачу балістичних ракет росії

Член комітету з національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив передачу Іраном балістичних ракет росії, які використовуються для атак на Україну. Про це повідомляє іранське видання «Iran International» у неділю, 8 вересня.

Ардестані зазначив, що Іран змушений обмінюватися товарами з росією за бартерною схемою, що, за його словами, необхідно для задоволення внутрішніх потреб. Мова йде про імпорт сої та пшениці, які Тегеран отримує в обмін на ракети та безпілотники.

📢 «Частина цього бартеру включає посилання балістичних ракет, інша – передачу військових безпілотників росії. Гірше ніж зараз уже не буде. Ми даємо ракети “Хезболлі”, ХАМАС та “Хашд аш-Шаабі”, чому б не дати їх росії?», — заявив він.

Іранський політик також підкреслив, що Іран продовжує заробляти на продажі зброї, обходячи міжнародні санкції завдяки співпраці з росією. У відповідь Тегеран отримує сою, кукурудзу та інші товари. Він додав, що передача ракет і безпілотників є способом підтримки іранського союзника, росії, у цьому «конфлікті». На думку політика, якщо Європа продає зброю Україні, Іран також має право підтримувати свого союзника.

📢 «Якщо Європа продає зброю Україні, а НАТО залучено до конфлікту, чому б нам не підтримувати нашого союзника, відправляючи ракети та безпілотники?» — резюмував він.

В той самий час представник МЗС Ірану Насер Канаані у своєму інтерв’ю іранським ЗМІ заперечив факт передачі балістичних ракет на росію. За його словами, Іран не є учасником «конфлікту» та виступає за політичне врегулювання «розбіжностей» між Україною та росією.

6 вересня росія завдала нового удару по Україні, використовуючи 44 іранські ударні БпЛА типу «Shahed». Українськими силами ППО було збито 27 дронів.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Іран у найближчому майбутньому може передати на росію сотні балістичних ракет малої дальності типу Fath 360. Про це 9 серпня зазначила інформаційна агенція Reuters, посилаючись на неназвані джерела в розвідці країн ЄС.