Вівторок, 22 Квітня, 2025
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Росія обстріляла Мирноград: загинули щонайменше троє мирних жителів

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія обстріляла Мирноград: загинули щонайменше троє мирних жителів

Обстріл Мирнограда російськими військами 22 квітня призвів до загибелі щонайменше трьох мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

За його словами, близько 12:00 російські військові атакували цивільний легковий автомобіль за допомогою дрона. Внаслідок удару загинули двоє людей — 75-річний чоловік і 63-річна жінка.

Ще одна жертва зафіксована в іншому районі міста. У приватному секторі загинув 72-річний мешканець. Він загинув внаслідок іншого артилерійського удару, уточнив голова ОВА.

📢 «Ще двоє людей поранені в центрі міста. Вони доставлені до лікарні, де їм надається необхідна допомога», — додав Філашкін.

Місцева влада продовжує фіксувати злочини проти цивільного населення та передає дані міжнародним партнерам і правозахисникам.

☝️ Нагадаємо, раніше у Запоріжжі внаслідок російського авіаудару двома керованими авіабомбами (КАБами) загинула одна жінка, ще 22 людини отримали поранення, серед них четверо дітей.

📌 Також напередодні у Харкові в результаті атаки безпілотників типу «Шахед» постраждали десять людей. Удару зазнали цивільні промислові об’єкти.

📌 Російські війська в неділю, 20 квітня, здійснили черговий обстріл території Харківської області. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, під ударом опинилося селище Ківшарівка, що входить до складу Куп’янської громади. За наявною інформацією, будівля була нежитловою, тому, на щастя, жертв і травмованих внаслідок атаки немає. На місці працювали пожежники та медики ДСНС, які оперативно ліквідували наслідки влучання.

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