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Обстріл Куп’янської громади: росіяни зруйнували багатоповерхівку

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Куп’янської громади: росіяни зруйнували багатоповерхівку

Російські війська в неділю, 20 квітня, здійснили черговий обстріл території Харківської області. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, під ударом опинилося селище Ківшарівка, що входить до складу Куп’янської громади.

📢 «Внаслідок влучання у п’ятиповерховий житловий будинок спалахнуло одразу 36 квартир. Загальна площа займання склала 1600 квадратних метрів», — зазначили рятувальники.

За наявною інформацією, будівля була нежитловою, тому, на щастя, жертв і травмованих внаслідок атаки немає. На місці працювали пожежники та медики ДСНС, які оперативно ліквідували наслідки влучання.

Харківська обласна військова адміністрація (ОВА) надала додаткову інформацію щодо російських атак впродовж доби:

⚠️ 04:45 – м. Куп’янськ: через обстріл з РСЗВ загорілися гараж і автомобіль (50 м²).
⚠️ 04:56 – м. Куп’янськ: зайнявся дах приватного будинку.
⚠️ 05:05 – м. Куп’янськ: ще один обстріл з РСЗВ спричинив пожежу даху (50 м²).
⚠️ 11:40 – с. Хотімля, Чугуївський район: дрон-камікадзе «Молнія» пошкодив автокран і вантажівку.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня окупанти випустили по території України 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА. Сили ППО знищили 33 дрони, ще 36 — втрачено локаційно.

📌 Також раніше стало відомо, що вранці 19 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Херсонській області. У результаті ворожої атаки в селі Станіслав загинув чоловік 1967 року народження, який дістав поранення, несумісні з життям. Ще четверо мирних жителів отримали поранення.

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