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Росія атакувала Україну вночі: три ракети і понад 100 дронів

Денис Молотов
Денис Молотов
Росія атакувала Україну вночі: три ракети і понад 100 дронів

У ніч на 26 квітня росія атакувала Україну, випустивши три ракети та 114 ударних безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

📢 «У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Міллер», – йдеться у повідомленні.

Для відбиття атаки задіяли авіацію, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

За оперативною інформацією, вдалося успішно знищити значну частину ворожих дронів.

Росія атакувала Україну вночі: три ракети і понад 100 дронів📢 «Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)», – наголосили у Повітряних силах.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали одразу кілька регіонів, зокрема Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

💥 26 квітня російські війська завдали ударів по багатоповерхових будинках у Харкові та Кропивницькому. Серед постраждалих – діти.

☝️ Також нагадаємо, що у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, сталася чергова нічна атака дронами. Кількість постраждалих зросла до шести людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА). Пожежа, що виникла після прильоту російських дронів-камікадзе, охопила дві квартири у дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники швидко прибули на місце та оперативно її загасили.

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