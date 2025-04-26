Росія атакувала Україну вночі: три ракети і понад 100 дронів

У ніч на 26 квітня росія атакувала Україну, випустивши три ракети та 114 ударних безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

📢 «У ніч на 26 квітня 2025 року (з 22.00 25 квітня) противник атакував протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Міллер», – йдеться у повідомленні.

Для відбиття атаки задіяли авіацію, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

За оперативною інформацією, вдалося успішно знищити значну частину ворожих дронів.

📢 «Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків)», – наголосили у Повітряних силах.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали одразу кілька регіонів, зокрема Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

💥 26 квітня російські війська завдали ударів по багатоповерхових будинках у Харкові та Кропивницькому. Серед постраждалих – діти.

☝️ Також нагадаємо, що у Кам’янському, що на Дніпропетровщині, сталася чергова нічна атака дронами. Кількість постраждалих зросла до шести людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА). Пожежа, що виникла після прильоту російських дронів-камікадзе, охопила дві квартири у дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники швидко прибули на місце та оперативно її загасили.