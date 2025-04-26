Нічна атака дронами: кількість постраждалих у Кам’янському зросла до шести, є загиблий

У Кам’янському, що на Дніпропетровщині, сталася чергова нічна атака дронами. Кількість постраждалих зросла до шести людей. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

За попередніми словами очільника ОВА, внаслідок атаки загинув один чоловік. Ще четверо жителів міста отримали поранення. Серед них — 11-річна дитина та три жінки різного віку.

📢 «Троє постраждалих у Кам’янському – на амбулаторному лікуванні. Це 11-річна дівчинка та жінки 37 і 82 років», — повідомили в ОВА.

Одна з жінок, 88 років, була госпіталізована з опіками. Медики кваліфікують її стан як тяжкий та докладають максимум зусиль, аби стабілізувати ситуацію.

📢 «Кількість постраждалих у Кам’янському зросла до шести. У медзакладі залишається одна жінка, решта – лікується амбулаторно», – надав оновлену інформацію очільник Дніпропетровської ОВА

Пожежа, що виникла після прильоту російських дронів-камікадзе, охопила дві квартири у дев’ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники швидко прибули на місце та оперативно її загасили.

1 з 4

У місті негайно розпочали роботи з ліквідації наслідків, які спричинила нічна атака дронами. До справи долучилися десятки комунальників — вони прибирають сміття, затуляють вибиті вікна плівкою та плитами ОСБ, допомагають мешканцям із відновленням елементарних умов життя.

Біля пошкодженого будинку вже розгорнули тимчасові намети представники поліції та волонтерських організацій. Там можна отримати будівельні матеріали для першочергового ремонту, консультації щодо відновлення зруйнованих документів, а також подати заявку через мобільний ЦНАП.

📋 Спеціальна комісія обходить усі пошкоджені квартири та транспортні засоби, фіксуючи масштаби руйнувань. Ці дані необхідні для подальшого оформлення компенсацій за державною програмою «єВідновлення».

1 з 6

📢 «Загалом понівечені три багатоквартирні будинки і шість авто», — уточнив Лисак.

☝️ Як раніше повідомлялося, в ніч на 25 квітня російський БПЛА влучив у багатоповерхівку в місті Кам’янське, спричинивши пожежу та масштабні пошкодження. Крім того, нічна атака дронами зачепила і Кропивницький — у місті зафіксовано руйнування інфраструктури.

📌 Також нагадаємо, що вдень п’ятниці, 25 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на Херсон. Під обстріл дрона потрапила територія комунального підприємства КП «Парки Херсона».