росія атакувала Україну 63 повітряними цілями

У ніч проти четверга, 25 липня, росія здійснила чергову масовану атаку по території України, задіявши 63 повітряні засоби ураження. Серед них — дві балістичні ракети типу «Іскандер-М»/KN-23, а також 61 ударний дрон типу «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

💢 Станом на 09:00 ранку українська протиповітряна оборона знешкодила або придушила 54 ворожі БпЛА. За даними Повітряних сил, основну активність фіксували на північному та східному напрямках.

Водночас у чотирьох регіонах країни зафіксовано влучання щонайменше семи російських безпілотників. Ще у двох випадках на землю впали уламки збитих дронів.

Як повідомлялося раніше, вночі дрони атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано влучання: постраждав 69-річний чоловік.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська у ніч на 24 липня завдали ракетного й дронового удару по Черкасах. За інформацією пресслужби Національної поліції, внаслідок обстрілу постраждало семеро людей, серед яких є одна дитина.