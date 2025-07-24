Четвер, 24 Липня, 2025
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Ракети і дрони по Черкасах: поліція повідомила про наслідки

Денис Молотов
Денис Молотов
Ракети і дрони по Черкасах: поліція повідомила про наслідки

Окупаційні російські війська у ніч на 24 липня завдали ракетного й дронового удару по Черкасах. За інформацією пресслужби Національної поліції, внаслідок обстрілу постраждало семеро людей, серед яких є одна дитина. Правоохоронці оприлюднили фотографії руйнувань, спричинених ворожою атакою.

☝️ Після удару в місті спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Пошкодження зафіксовано в житлових районах.

📢 «Внаслідок нічної атаки по Черкасах постраждали семеро людей, серед них – одна дитина», – уточнили в поліції.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи у місті вночі. Згідно з інформацією з черкаських Telegram-каналів, для атаки росіяни могли використати щонайменше дві крилаті ракети, ймовірно, типу «Іскандер-К».

Окремо мер міста, Анатолій Бондаренко, повідомив про пошкодження сектора №10 цвинтаря №4. Він емоційно зазначив, що «російські покидьки воюють навіть із мертвими». Мер закликав родичів померлих, чиї могили розташовані в цьому секторі, звернутися до відповідального майстра, починаючи з 12:00.

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