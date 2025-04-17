Росія атакувала Миколаїв невідомим дроном: спалахнула пожежа

Російська армія в четвер увечері, 17 квітня, завдала чергового удару по Миколаєву, використавши безпілотник невідомого типу. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім.

📢 «Прильот реактивного БпЛА невідомого типу. Попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують», — зазначив він у зверненні.

Також ситуацію прокоментував міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, на місці прильоту працюють усі екстрені служби, а за попередньою інформацією, житловий сектор не зазнав пошкоджень.

📢 «Попередньо — без постраждалих. Житловий сектор не пошкоджено. Друзі, бережіть себе і не нехтуйте тривогами», — закликав очільник міста.

🔥 На місці влучання спалахнула пожежа, рятувальники ДСНС працюють над її повною ліквідацією.

☝️ Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня росія атакувала Миколаїв ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Виникли пожежі, зруйновано цивільну інфраструктуру, є постраждалі. Близько 02:45 російські війська вдарили по місту «шахедами», спричинивши значні пошкодження житлових будинків, гаражів та автомобілів.